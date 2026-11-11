Εθνική Γαλλίας: Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Μπαπέ
Χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στο ματς με την Ιταλία για το Nations League, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να καλείται να βρει λύσεις, καθώς ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει αμφίβολος ακόμα και για τον αγώνα κόντρα στην Τουρκία.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μπαπέ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει έστω το δεύτερο ματς της χώρας του. Έτσι, ο Ζιντάν κάλεσε στην Εθνική τον Σενί Μαγιουλού, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν.
Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που 20χρονος μεσοεπιθετικός κλήθηκε στην εθνική Ανδρών, καθώς έχει μέχρι σήμερα τέσσερις συμμετοχές με την ομάδα Ελπίδων.
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