Εκτός Εθνικής Γαλλίας για το ματς με την Ιταλία, τέθηκε ο Κιλιάν Μπαπέ λόγω τραυματισμού, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να δίνει τη θέση του στον 20χρονο, Σενί Μαγιουλού.

Χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στο ματς με την Ιταλία για το Nations League, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να καλείται να βρει λύσεις, καθώς ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει αμφίβολος ακόμα και για τον αγώνα κόντρα στην Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπαπέ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει έστω το δεύτερο ματς της χώρας του. Έτσι, ο Ζιντάν κάλεσε στην Εθνική τον Σενί Μαγιουλού, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που 20χρονος μεσοεπιθετικός κλήθηκε στην εθνική Ανδρών, καθώς έχει μέχρι σήμερα τέσσερις συμμετοχές με την ομάδα Ελπίδων.