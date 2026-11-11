Με απόφαση της ΔΕΑΒ η Athens Kallithea τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για δύο κροτίδες που έπεσαν στον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε η ΔΕΑΒ την Athens Kallithea γιατί οι φίλοι των «κυανόλευκων» πέταξαν δύο κροτίδες στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ATHENS ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣ, στις 08/11/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2026/2027 και ειδικότερα στο 39ο λεπτό αυτού, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, που βρίσκονταν στη θύρα 3, ενεργοποίησαν και έρριψαν, εντός της κερκίδας της θύρας αυτής, δύο (2) κροτίδες, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου προσώπου από τους εκεί ευρισκόμενους φιλάθλους,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 32/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ATHENS KALLITHEA, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης, ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».