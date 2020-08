Όπως ανακοίνωσε η USTA το πρώτο θετικό κρούσμα covid-19 στο US Open 2020 είναι γεγονός.

Αυτή την εβδομάδα (22/8) αρχίζει στη Νέα Υόρκη το Western and Southern Open και εν συνεχεία το US Open (31/8) και όλοι όσοι θα συμμετάσχουν έχουν συγκεντρωθεί στην "φούσκα" της USTA.

Το δείγμα βέβαια όπως αναφέρει η ανακοίνωση δεν αφορά παίκτη ή παίκτρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ένα άτομο (όχι παίκτης) ήταν θετικό στο τεστ για τον Covid-19, μέσα στο ελεγχόμενο περιβάλλον του Western & Southern Open και του US Open. Το άτομο αυτό είναι ασυμπτωματικό. Η USTA έχει δουλέψει με την ATP και με τη WTA για να δημιουργήσει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον για το Western & Southern Open και το US Open του 2020.

Η USTA, μαζί με τους ιατρικούς συμβούλους της και τους ειδικούς, επιβεβαίωνει το θετικό κρούσμα. Σε συμφωνία με το τμήμα Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και με τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας, το άτομο αυτό θα μπει σε καραντίνα για τουλάχιστον 10 ημέρες. Επιπλέον, θα γίνει ιχνηλάτηση για να δούμε αν θα πρέπει κι άλλα άτομα να μπουν σε καραντίνα. Αυτό ήταν το μόνο θετικό τεστ από τα 1.400 που έγιναν, από τις 13 Αυγούστου».

First positive test for tennis in NYC: pic.twitter.com/eLeZcCMLLl

— Carole Bouchard (@carole_bouchard) August 18, 2020