Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, καθώς πέρασε ήδη την πόρτα του χειρουργείου μετά την ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για την ΑΕΚ καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Μάλιστα λίγες ώρες μετά τον σοβαρό του τραυματισμό, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση.

Όπως ανέφερε σχετικά η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, ο εκτιμώμενος χρόνος για την αποκατάσταση του Γκρεγκ Μπράουν, ανέρχεται από έξι έως και εννέα μήνες.

«Ο Γκρεγκ Μπράουν υπεβλήθη σήμερα (Κυριακή, 08/11) στο @mediterraneo_hospital σ’ επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, μετά την ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα δεξιάς ποδοκνημικής, που υπέστη στην αναμέτρηση με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

Την επέμβαση πραγματοποίησαν ο επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr. Hρακλής Πατσόπουλος, και οι συνεργάτες του ιατροί Αριστείδης Παπαδογούλας και Ανδρέας Αθανασόπουλος. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης, δυστυχώς για τον άτυχο αθλητή μας, ανέρχεται από 6 έως 9 μήνες. Όλη η οικογένεια της «Βασίλισσας» θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του. stay strong @greg.brown03» ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ ΑΕΚ.