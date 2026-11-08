Λίσι: «Είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε, φαίνεται η ενότητα του γκρουπ»
Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Φάληρο, χάρη στο γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε στην κάμερα της Magenta TV μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του θα μπορούσε ακόμα και να πάρει το τρίποντο.
Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι
Για το αν είναι η λύση το 4-4-2: «Η λύση είναι να βρεθεί ισορροπία, όποιο και να είναι το σύστημα».
Για το αν υπήρχε σήμερα ισορροπία: «Σήμερα μου άρεσε πολύ η ομάδα, ήταν ένα παιχνίδι που δείξαμε να έχουμε ισορροπία».
Δείτε ΕπίσηςSuperleague, η βαθμολογία: Ανοιξε την... ψαλίδα ο Παναθηναϊκός, στο +4 από τον Ολυμπιακό!
Για το αν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα: «Το προσπαθήσαμε. c αλλά αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα. Να συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή».
Για το τι λείπει από τον ΠΑΟΚ: «Πάντα υπάρχει κάτι να βελτιώσεις, ποτέ καμία ομάδα δεν είναι τέλεια. Πιστεύω κάθε μέρα θα είμαστε καλύτεροι και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Κυρίως φαίνεται η ενότητα του γκρουπ και στα αποδυτήρια».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.