Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Κρίσταλ Πάλας αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην απόλυση του Πιερ Σαζ.

Η ήττα από τη Λίβερπουλ θα αποτελέσει, πιθανότατα, το τελευταίο ματς του Πιερ Σαζ στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, καθώς αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στην απόλυσή του.

Ο Γάλλος προπονητής προσλήφθηκε μόλις το καλοκαίρι, ερχόμενος από τη Λανς για να αντικαταστήσει τον άκρως επιτυχημένο Όλιβερ Γκλάσνερ, εντούτοις με 5-3-8 σε όλες τις διοργανώσεις έχει τους Αετούς τελευταίους στη βαθμολογία της Premier League.

Ήδη μάλιστα έχουν προκύψει και τα πρώτα ονόματα τεχνικών που ενδέχεται να πάρουν τη θέση του Σαζ, με τον Τόμας Φρανκ και τον Σον Ντάις να παρουσιάζονται ως δύο πιθανές επιλογές για την πρώτη αλλαγή προπονητή στο φετινό πρωτάθλημα.