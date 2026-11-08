Κρίσταλ Πάλας: Στα σκαριά η πρώτη απόλυση προπονητή στη φετινή Premier League
Η ήττα από τη Λίβερπουλ θα αποτελέσει, πιθανότατα, το τελευταίο ματς του Πιερ Σαζ στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, καθώς αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στην απόλυσή του.
Ο Γάλλος προπονητής προσλήφθηκε μόλις το καλοκαίρι, ερχόμενος από τη Λανς για να αντικαταστήσει τον άκρως επιτυχημένο Όλιβερ Γκλάσνερ, εντούτοις με 5-3-8 σε όλες τις διοργανώσεις έχει τους Αετούς τελευταίους στη βαθμολογία της Premier League.
Ήδη μάλιστα έχουν προκύψει και τα πρώτα ονόματα τεχνικών που ενδέχεται να πάρουν τη θέση του Σαζ, με τον Τόμας Φρανκ και τον Σον Ντάις να παρουσιάζονται ως δύο πιθανές επιλογές για την πρώτη αλλαγή προπονητή στο φετινό πρωτάθλημα.
Crystal Palace are set to sack manager Pierre Sage after 16 games in charge. Palace suffered a 3-1 defeat by Liverpool at Selhurst Park on Sunday, leaving the south London side bottom of the Premier League table for the first time after a complete round of games since December 2017. Exclusive story from @MattWoosie ⬇️ 🔗 https://t.co/D7dlk3OheG— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.