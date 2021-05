Απίθανος Πάμπλο Αντούχαρ στο Παρίσι.

Ο 35χρονος Ισπανός που είναι στο Νο68 του κόσμου απέκλεισε μετά από 4.30' το Νο4 κόσμου και φιναλίστ του 2018 και 2019 Ντομινίκ Τιμ στον 1ο γύρο του Roland Garros.

Ο Πάμπλο Αντούχαρ επικράτησε με 4-6, 5-7, 6-3,6-4, 6-4 και έβγαλε ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο από τον δρόμο του Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο δρόμο του στο Roland Garros βάσει της κλήρωσης είχε μεγάλες πιθανότητες να συναντήσει τον Αυστριακό στον ημιτελικό.

Πλέον από τους top αντιπάλους στο δρόμο για τον τελικό μένει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Έλληνας εάν είναι αυτός που πρέπει βλέπει ακόμη και τελικό!

Ο Αντούχαρ πριν από λίγες ημέρες στη Γενεύη κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ρότζερ Φέντερερ (Νο8) αλλά απέναντι στον Ντομινίκ Τιμ πέτυχε την 1η του top-5 νίκη αφού ο Αυστριακός είναι στο Νο4.

Ο Ισπανός στη συνέντευξη του μέσα στο κορτ μετά από τη νίκη επί του Τιμ είπε σχέτικα: «Είναι σαν να ήρθε ο Άγιος Βασίλης στο σπίτι μου δυο φορές».

Στο 5ο σετ ο Αντούχαρ αρχίζει με μπρέικ (1-0) αλλά ο Τιμ θα το πάρει πίσω για το 1-1. Ο Αυστριακός θα κρατήσει το σερβίς του για το 2-1 και θα έχει και μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ.

Ο Ισπανός θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει σε 2-2. O Αντούχαρ θα φτάσει με μπρέικ στο 3-2 και εν συνεχεία στο 5-3. Με love service game ο Τιμ μειώνει σε 5-4 αλλά με το σερβίς του θα κλείσει το παιχνίδι ο Ισπανός.

O Αντούχαρ θα παίξει με Άλμποτ ή Ντελμπόνις στον 2ο γύρο.

Ο Ντομινίκ Τιμ θα αποκλειστεί για πρώτη φορά στην καριέρα στις 8 συμμετοχές του στο Roland Garros από τον 1ο γύρο.

Οι πόντοι ήταν 172-168. Ο Αντούχαρ είχε 46 winners και 47 αβίαστα και ο Τιμ είχε 66 winners αλλά 61 αβίαστα. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 7/17 (Ισπανός) και 6/19.

VAMOS! He’s done it.

@AndujarPablo overcomes a two-set deficit to upset No.4 seed Dominic Thiem 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4, handing the two-time finalist his first opening round loss in eight trips to #RolandGarros. pic.twitter.com/i1tsBUNstF

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021