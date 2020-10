Όταν βλέπεις τον Ράφα Ναδάλ να κερδίζει από το 2005 έως το 2020 το ένα μετά από το άλλο τα παιχνίδια του στο Roland Garros και να έχει φτάσει ήδη στις 98 νίκες σε 100 παιχνίδια απλά απολαμβάνεις το παιχνίδι του!

Βέβαια στο Roland Garros 2020 έχεις άλλο ένα λόγο να προσέξεις τον Ράφα Ναδάλ. Ο λόγος αυτός είναι το ρολόι που φοράει στους αγώνες. Το ρολόι που είχε στο χέρι του όταν κέρδιζε το 12ο Roland Garros το 2019 στοίχιζε 913.000 δολάρια και αυτό του 2020 μπορείς να το αγοράσεις με 1.050.000 δολάρια!

Το όνομα του είναι «RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal» και είναι δημιούργημα της εταιρείας «Richard Mille». Ζυγίζει μόλις 30 γραμμάρια και έχουν κυκλοφορήσει μόνο 50 κομμάτια παγκοσμίως.

Ράφα Ναδάλ: Το νέο του πλωτό «παλάτι» αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ (vid)

Η συνεργασία του Ράφα Ναδάλ με την εταιρεία από την Ελβετία έχει ξεκινήσει από το 2010.

Ο Ισπανός τενίστας είναι από τους πλουσιότερους στον κόσμo. Τα έσοδα του από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020 σύμφωνα με το Forbes είναι 35.000.000 δολάρια ενώ μόνο από χρηματικά έπαθλα στην καριέρα του έχει κερδίσει 121.044.734!

The new tourbillon RM 27-04 Rafael Nadal goes further in terms of shock resistance withstanding shocks up to 12000 g's, premieres a brand new TitaCarbmaterial and boasts an utterly groundbreaking look.https://t.co/wuNGiucu0v#RAFAELNADAL #RM2704 #RICHARDMILLE pic.twitter.com/sXN9pBEMlo

— Richard Mille (@Richard_Mille) September 28, 2020