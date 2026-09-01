Λεβερκούζεν - Ντιαμπί: Επέστρεψε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός
Τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Μούσα Ντιαμπί επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια και την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Οι Ασπιρίνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού από την Αλ Ιτιχάντ, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2031.
Σύμφωνα με το Transfermarkt, το deal με τους Σαουδάραβες έκλεισα στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ακριβώς τα μισά από αυτά που είχαν δαπανήσει για αποκτήσουν τον Γάλλο από την Άστον Βίλα το 2024.
Οι δε Άγγλοι με τη σειρά τους είχαν δώσει 55 χαρτιά στην Μπάγερ το 2023, με τον Ντιαμπί να έχει αποτελέσει παίκτη των Γερμανών για μία τετραετία (2019-2023), διάστημα κατά το οποίο είχε μετρήσει 49 τέρματα και 47 ασίστ σε 172 συμμετοχές. Νωρίτερα, είχε περάσει από Παρί Σεν Ζερμέν και Κροτόνε.
Welcome home, Moussa 🫶 pic.twitter.com/9NOpuzYMB1— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2026
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