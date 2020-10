Το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς θα πρέπει να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς το απόγευμα της Παρασκευής στον ημιτελικό του Roland Garros για να παίξει στον τελικό της Κυριακής στο Παρίσι.

Ο Σέρβος (Νο1) απέκλεισε μετά από 3 ώρες και 10΄ με μεγάλη δυσκολία με 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα στον προημιτελικό και προκρίθηκε για 10η φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό στο Παρίσι.

Απέναντι του θα βρει τον φορμαρισμένο Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος έχει 2 νίκες και 3 ήττες με τον Σέρβο. Θα είναι το πρώτο τους παιχνίδι σε Grand Slam και ο πρώτος τους ημιτελικός.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει κερδίσει τον "Νόλε" δυο φορές σε σκληρή επιφάνεια, στο Τορόντο το 2018 (Νο10 ο Τζόκοβιτς) και στη Σανγκάη το 2019 (Νο1). Η τελευταία τους φορά ήταν στον τελικό στο Ντουμπάι το 2020 με νικητή τον Σέρβο.

Επίσης σε χωμάτινη επιφάνεια έχουν μονάχα ένα παιχνίδι και αυτός είναι ο τελικός του 2019 στη Μαδρίτη με τον "Νόλε" να κερδίζει με 2-0.

Οι πόντοι είναι 130-113. Ο Τζόκοβιτς έχει 53 winners, 41 αβίαστα και 6/13 μπρέικ πόιντ και ο Μπούστα 42-29 και 3/13.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Καρένιο Μπούστα θα κάνει την έκπληξη και μετά από το 12-0 του "Νόλε" στο Roland Garros 2020 θα του πάρει σετ!

Ο Ισπανός έφτασε πρώτος σε μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2) αλλά ο Σέρβος θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 4-4. Ο Καρένιο Μπούστα θα "απαντήσει" με μπρέικ για το 5-4 και θα κλείσει το σετ στο σερβίς του (6-4). Ο Τζόκοβιτς είχε 16-9 αβίαστα λάθη, 7-8 winners.

Στο 2ο σετ, ο Σέρβος αν και συνεχίζει να έχει "θέματα" με τον αυχένα του παρουσιάζει άλλο πρόσωπο. Στο 3ο γκέιμ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ του Ισπανού για να φτάσει στο 2-1 και με μπρέικ θα "γράψει" το 3-1.

Ο Τζόκοβιτς θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 5ο για το 4-1 και θα κλείσει με δικό του μπρέικ στο 8ο (6-2). Τα αβίαστα είναι 7-4 για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος όμως έχει 13-10 winners και 2/3 μπρέικ πόιντ έναντι 0/3 του Μπούστα.

Στο 3ο σετ ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και εν συνεχεία στο 3-0 για να μειώσει σε 3-1 ο Ισπανός. Ο Μπούστα με μπρέικ θα πάει στο 3-2 και θα ισοφαρίσει κρατώντας το σερβίς του σε 3-3.

O Καρένιο Μπούστα θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ του Νόβακ Τζόκοβιτς στο 3ο γκέιμ του 4ου σετ για να προηγηθεί με 2-1 και στο 5ο θα σβήσει άλλο ένα για να φτάσει στο 3-2. Ο "Νόλε" ισοφαρίζει σε 3-3 και με μπρέικ θα φτάσει στο 4-3!

Ο Ισπανός επιμένει. Στο 8ο γκέιμ θα φτάσει σε 3 μπρέικ πόιντ, o Σέρβος θα τα σβήσει και τα 3 για να πάει στο 5-3. Ο Ισπανός μειώνει σε 5-4 αλλά ο Τζόκοβιτς με το σερβίς του κλείνει το παιχνίδι στο 6-4.

A little left of centre but the backhand lands right where it needed to...

Djokovic levels things up with Carreno Busta at one-set all. #RolandGarros pic.twitter.com/ooajRI4FC8

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020