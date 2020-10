Με εμφάνιση πρωταθλητή ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες σε 1.55' στον Αντρέι Ρούμπλεφ στον προημιτελικό και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους "4" στο Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 7-5, 6-2, 6-3 του Αντρέι Ρούμπλεφ και θα παίξει την Παρασκευή στον προημιτελικό κόντρα στον νικητή του αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν φανταστικός μετά από το 5-3 του 1ου σετ και ανεβάζοντας συνεχώς την απόδοση του έφτασε σε μια τεράστια νίκη απέναντι σ' ένα σπουδαίο παίκτη ο οποίος είχε 2-1 νίκες κόντρα στον Στέφανο.

Αυτός είναι ο 2ος ημιτελικός καριέρας του Στέφανου Τσιτσιπά σε Grand Slam αφού το 2019 είχε παίξει στον ημιτελικό του Australian Open με τον Ράφα Ναδάλ.

Με την πρόκριση στον ημιτελικό ο Έλληνας τενίστας επιστρέφει στο Νο5 του κόσμου και εάν κατακτήσει το τουρνουά θα είναι για πρώτη φορά στο Νο4.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από το 5-3 του 1ου σετ κέρδισε 14-5 γκέιμ! Οι πόντοι ήταν 102-73. Ο Τσιτσιπάς είχε 35 winners, 17 αβίαστα και 5/8 μπρέικ πόιντ και ο Ρούμπλεφ 25-23 και 1/3 (από 1ο σετ).

Ανατροπή με ψυχή!

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς κάνει ... πρεμιέρα με love service game (1-0) αλλά ο Ρούμπλεφ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 3ο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 2-1.

Ο Ρούμπλεφ με μπρέικ θα ανατρέψει το παιχνίδι για το 3-2 και με το σερβίς του θα φτάσει στο 4-2. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιδρά και μειώνει σε 4-3 αλλά ο Αντρέι Ρούμπλεφ με love service game θα πάει στο 5-3.

Στο 10ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ και με την πρώτη θα κάνει μπρέικ (5-5)! Από το 3-5 θα προηγηθεί με 6-5 ο Έλληνας τενίστας και με μπρέικ σε 48' θα "γράψει" το 7-5!

Περίπατος στο 2ο σετ!

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και με μπρέικ θα φτάσει στο 4-2! Με love service game ο Έλληνας τενίστας θα φτάσει στο 5-2 και με μπρέικ θα φτάσει στο 6-2!

Μετά από το 2ο σετ ο Τσιτσιπάς έχει 21 winners, 13 αβίαστα και το σπουδαίο 4/5 στα μπρέικ πόιντ. Ο Ρούμπλεφ από την άλλη έχει 16-14 και μόλις 1/3 μπρέικ πόιντ.

Τον έσβησε!

Με μπρέικ στο 4ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 3-1 στο 3ο σετ.

To 4-1 είναι για τον Έλληνα τενίστα ο οποίος θα δει τον Ρώσο να του σβήνει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ (4-2). Ο Ρούμπλεφ σβήνει ματς πόιντ στο 8ο γκέιμ και θα μειώσει σε 5-3 και ο Τσιτσιπάς θα τελειώσει το παιχνίδι στο 6-3.

He is doing no wrong today.@StefTsitsipas now with a two sets to love lead over Rublev.#RolandGarros pic.twitter.com/2if73pizQs — Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020