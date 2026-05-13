Βόλος - Άρης: Ο Γρηγορίου «τρελάθηκε» με τις ευκαιρίες του Καντεβέρε
Ο φορ του Άρη Τίνο Καντεβέρε συνέχισε να χάνει ευκαιρίες κι έγινε εν τέλει αλλαγή στο ματς με τον Βόλο.
Στο 50' σε κάθετη του Χόνγκλα, ο Καντεβέρε έφυγε τετ α τετ και πλάσαρε με το δεξί, αλλά απέκρουσε ο Μορέιρα.
Σ' εκείνο το σημείο ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου φέρεται να είπε «ούτε κι αυτό...». Ο Καντεβέρε, βέβαια, υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ, αλλά ενδεχομένως να καλυπτόταν. Ήταν οριακή η φάση και δεν ευστόχησε για να φανεί μέσω VAR, αν ήταν όντως εκτεθειμένος.
Το τετ α τετ του Καντεβέρε
Στο 52' ο Γιαννιώτας έφυγε από δεξιά κι έστρωσε στον Καντεβέρε, ο οποίος πλάσαρε με τη μία και η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι!
Το δεύτερο δοκάρι του Καντεβέρε
