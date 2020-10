Στον 3ο γύρο του Roland Garros θα παίξει για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 του κόσμου μετά από το "μάθημα" στο 1ο παιχνίδι του στο Παρίσι επικράτησε σε 1.28' στον 2ο γύρο με 6-1, 6-4, 6-2 του Ουρουγουανού Πάμπλο Κουέβας (Νο60) και είναι στους "32" στο Παρίσι.

Αυτό ήταν το 30ο παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά σε Grand Slam και η νίκη του η 6η στο Roland Garros (ισοφάρισε το 6-3 του Australian Open).

Οι πόντοι ήταν 87-51. Ο Τσιτσιπάς είχε 26 winners και 18 αβίαστα λάθη. Ο Κουέβας είχε 32 αβίαστα και 18 winners. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/13 και 1/1.

Στον 3ο γύρο το Σάββατο (3/10) θα παίξει με τον Σλοβένο Αλιάζ Μπέντενε που είναι 31 ετών και στο Νο56. Στο μοναδικό τους παιχνίδι στο Ρότερνταμ το 2020 ο Έλληνας τενίστας είχε ηττηθεί με 7-5, 6-4.

Ιδανικό ξεκίνημα!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0.

Με 2ο μπρέικ θα κάνει στο 4-0 και θα κλείσει το σετ στο 6-1 σε 23'. Οι πόντοι είναι 25-9 και τα αβίαστα λάθη είναι 4-8.

Σταθερά καλός!

Ο Έλληνας τενίστας θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) στο 2ο σετ και θα φτάσει στο 2-0 σε 29 λεπτά αγώνα! Ο Πάμπλο Κουέβας θα μειώσει σε 3-2 και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Μετά από 3 χαμένες ευκαιρίες θα φτάσει σε μπρέικ στο 7ο γκέιμ (4-3) και εύκολα στο 5-3. Στο 9ο γκέιμ ο Κουέβας θα σβήσει 4 ματς πόιντ για να μειώσει σε 5-4 και θα κλείσει το σετ στο σερβίς του (6-4) συνολικά σε 1.01'.

Απλά ασταμάτητος!

Μπρέικ και στο 1ο γκέιμ του 3ου σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά και νέο μπρέικ για το 3-0! Ο Κουέβας θα μειώσει σε 4-1 αλλά ο Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 5-1 με το σερβίς του.

Τελικά θα κλείσει το σετ στο 6-2 και θα επικρατήσει με 3-0 σετ.

New day, new Stef

After playing five sets in his opener, Tsitsipas collects a quick victory over Cuevas 6-1 6-4 6-2 to reach the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/uKBYntg522

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 1, 2020