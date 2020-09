Με τεράστια ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ στον αγώνα της πρεμιέρας με τον Χάουμε Μουνάρ αλλά επικράτησε σε 3.12' με 4-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-4 του Ισπανού και θα παίξει την Πέμπτη με τον Πάμπλο Κουέβας για μια θέση στους "32" στο Παρίσι.

Ήταν ένα παιχνίδι λαθών για τον Έλληνα τενίστα ο οποίος είδε τον Ισπανό που είναι στο Νο109 στον κόσμο να τον στριμώχνει στα σχοινιά και να είναι έτοιμος να τον βγάλει νοκ άουτ στον 1ο γύρο για πρώτη φορά μετά από το 2017.

Οι πόντοι ήταν 131-129 και τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/14 και 5/7. Ο Τσιτσιπάς είχε 49 αβίαστα και 54 winners και ο Μουνάρ είχε 21 μόλις αβίαστα και 38 winners. Ο Έλληνας είχε 6-0 διπλά λάθη!

Αυτή ήταν η 5η νίκη του σε 9 παιχνίδια στο Roland Garros και η πρώτη του στο «Suzanne Lenglen» μετά από το περσινό "στραπάτσο" από τον Βαβρίνκα στον 4ο γύρο.

Παράλληλα είναι η 23η του στο 2020 και είναι στην 3η θέση του σχετικού πίνακα μετά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς (32) και τον Αντρέι Ρούμπλεφ (26) με τον τελευταίο που ήταν και ο νικητής στον τελικό του Αμβούργου μ' αντίπαλο τον Τσιτσιπά να επιστρέφει και αυτός από το 0-2 και να κερδίζει με 3-2 τον Σαμ Κουέρι στο Roland Garros.

Καλό ξεκίνημα, κακό φινάλε!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε μπρέικ (2-0) αλλά ο Χάουμε Μουνάρ θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 3-2. Ο Έλληνας τενίστας θα έχει ευκαιρία για μπρέικ στο 6ο γκέιμ αλλά θα την χάσει για να ισοφαριστεί σε 3-3 από 3-0!

Με love service game ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 4-3 αλλά ο Ισπανός με 2 άσους στο 8ο θα ισοφαρίσει σε 4-4. Με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 5-4 και θα κλείσει το σετ με 6-4.

Αγνώριστος ο Στέφανος!

Στο 2ο σετ ο Μουνάρ θα προηγηθεί με 2-1 με μπρέικ και ο Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 3-2.

Ο Ισπανός είναι ασταμάτητος και θα φτάσει με μπρέικ στο 5-2 και θα κερδίσει και το 2ο σετ. Τα αβίαστα λάθη στο 2ο σετ ήταν 11 για τον Τσιτσιπά και 2 για τον Μουνάρ!

Η αληθινή εικόνα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει μπρέικ στο 4ο γκέιμ του 3ου σετ (3-1) και με άσο στο 5ο θα φτάσει στο 4-1! Με νέο μπρέικ θα γίνει το 5-1 και θα κλείσει στο σερβίς του το σετ μειώνοντας σε 2-1.

Ο Έλληνας τενίστας που είχε στην αρχή του σετ 28-8 αβίαστα και στο τέλος του σετ είναι 29-11 (1-3).

Η ισοφάριση

Στο 4ο σετ και στο 3ο γκέιμ ο Μουνάρ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά και θα προηγηθεί με 2-1.

Το 5ο γκέιμ είναι φανταστικό. Ο Μουνάρ θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά αλλά ο Έλληνας θα επανέλθει και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-2!

Ο Ισπανός θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 3-3 και θα προηγηθεί με 4-3! Ο Τσιτσιπάς επιστρέφει και με μπρέικ θα κάνει το 5-4 και θα ισοφαρίσει σε 2-2 τα σετ!

Ολοκλήρωσε την ανατροπή!

Με προβάδισμα (2-1,3-2) του Μουνάρ θα ξεκινήσει το 5ο σετ αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3. Έφτασε στο 5-3 και θα πάρει το σετ με 6-4!

Fights back from two sets down to defeat Munar 4-6 2-6 6-1 6-4 6-4. #RolandGarros pic.twitter.com/8kau3PfMMA

Finding his

Trailing by two sets, @StefTsitsipas has switched gears and is ready for battle...#RolandGarros pic.twitter.com/QMWUHHlfNG

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020