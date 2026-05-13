Η Ελλάς Σύρου βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας συμφωνίας, όσον αφορά τη θέση του προπονητή.

Ο σχεδιασμός της Ελλάς Σύρου ενόψει της νέας σεζόν στη Superleague 2 «τρέχει» για τα καλά τις τελευταίες ημέρες, μετά και την πανηγυρική παραμονή στην κατηγορία, στην παρθενική συμμετοχή του συλλόγου.

Οι άνθρωποι από το νησί των Κυκλάδων βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με προπονητή, μετά και την αποχώρηση του άκρως επιτυχημένου, Παναγιώτη Χριστοφιλέα, με προορισμό τον τόπο καταγωγής του, την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Λεονταρίτης και οι συνεργάτες του είναι πολύ κοντά σε ένα «μεγάλο», «βαρύ» προπονητικά όνομα για να αναλάβει την ομάδα. Έναν τεχνικό που ταιριάζει στη φιλοσοφία της Ελλάς, έχει σπουδαίο βιογραφικό και έργο και σίγουρα θα προκαλέσει εντύπωση, εάν και εφόσον όλες οι πλευρές δώσουν τα χέρια.

Τώρα, όσον αφορά το μεταγραφικό, αξίζει να τονιστεί πως η Συριανή ομάδα εξόφλησε ήδη (!) όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητικό τιμ και γενικότερα εργαζομένους στο κλαμπ μέχρι και την 30η Ιουνίου, κάτι που όχι απλώς δεν συναντάμε συχνά, αλλά προκάλεσε τεράστια έκπληξη ακόμα και σε υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΠΟ, όπως μας ανέφερε σε επικοινωνία ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελλάς.

Μόλις ολοκληρωθεί το θέμα του προπονητή, η κυκλαδίτικη ομάδα θα κινηθεί δυναμικά και για την ενίσχυσή της εντός τεσσάρων γραμμών.