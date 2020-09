Με μεγάλο στόχο να ισοφαρίσει το ρεκόρ των 24 Grand Slam που έχει η Μάργκαρετ Κορτ έχει ταξιδέψει στο Παρίσι η Σερένα Ουίλιαμς.

Η θρυλική Αμερικανίδα γιόρτασε το Σάββατο (26/9) τα 39α γενέθλια της στο Παρίσι και δήλωσε: «Ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα παίζω σ' αυτή την ηλικία. Ακόμη διασκεδάζω. Όταν νιώσω ότι τελείωσε θα τελειώσει».

Στη συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι ρωτήθηκε και για τον ημιτελικό στο US Open και πόσο ικανοποιημένη είναι και σημείωσε: «Ένας ημιτελικός είναι πάντα σημαντικός. Είναι για μένα; Όχι. Έτσι νιώθω. Είναι μια θέση που δεν με αφήνει ικανοποιημένη».

Η Σερένα Ουίλιαμς θα παίξει στην πρεμιέρα της με την Αμερικανίδα Κρίστιν Αν και θέλει να κατακτήσει στο τέλος του Roland Garros το 24ο Grand Slam και το πρώτο της ως μητέρα!

