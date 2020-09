Οριστικά με κόσμο θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 27/9 έως τις 11/10 το Roland Garros.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας άναψε το πράσινο φως για παρουσία θεατών και οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι «Τοο όριο θα είναι 5.000 θεατές για το Philippe Chatrier και από 1.500 θεατές για το Suzanne Lenglen και το Simonne Mathieu».

Δεν θα υπάρχουν εισιτήρια για τα άλλα γήπεδα και δεν θα εκδοθούν για τα προκριματικά που αρχίζουν στις 21/9. Θυμίζουμε πως στο Roland Garros 2020 για πρώτη φορά θα είναι έτοιμη προς χρήση η οροφή στο «Philippe Chatrier».

Φυσικά όλοι περιμένουν να δουν τον Ράφα Ναδάλ στο Παρίσι να διεκδικεί το 13ο Roland Garros της καριέρας του.

The FFT clarifies the conditions under which Roland-Garros 2020 can be held and gets ready to welcome tennis fans on 21st September : #RolandGarros pic.twitter.com/IFcbNFuzc0

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 7, 2020