Νίκολιτς: «Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτηση του στο Instagram έστειλε το μήνυμά του για το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ, το οποίο έχει ισχύ έως το 2029.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ και οι δυο πλευρές επέκτειναν πρόωρα τη συνεργασία τους έως το 2029, μετά την απόλυτα επιτυχημένη σεζόν της κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Δικεφάλου.

Ο Σέρβος «πρωταθληματικός» τεχνικός της Ένωσης, με ανάρτηση του στο Instagram έστειλε το μήνυμά του για το νέο του deal με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, το οποίο τον κρατάει στην Αθήνα για δυο επιπλέον χρόνια, από όσο προέβλεπε η αρχική συμφωνία.

Η ανάρτηση του Μάρκο Νίκολιτς

«Συνεχίζουμε το ταξίδι μας μαζί... Νέες προκλήσεις μπροστά μας... Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένεια AEK!».