Australian Open: Η Μπράντι αντίπαλος της Οσάκα στον τελικό (vids)

Στον πρώτο τελικό της καριέρας της σε Major θα παίξει η 25χρονη Τζένιφερ Μπράντι.

Η Αμερικανίδα απέκλεισε με 6-4, 3-6, 6-4 την Τσέχα Καρολίνα Μούτσοβα στον ημιτελικό και το Σάββατο στον τελικό του Australian Open θα διεκδικήσει το τρόπαιο από το Νο3 κόσμου, την Ναόμι Οσάκα.

Η Τζένιφερ Μπράντι που είναι στο Νο24 κόσμου αλλά εάν κερδίσει το τρόπαιο θα ανέβει στο Νο12 έχει κερδίσει μόλις 1 τίτλο στην καριέρα της το 2020 στο Κεντάκι και δεν έχει συμμετοχή σ' άλλον τελικό.

Το παιχνίδι με την σπουδαία Καρολίνα Μούτσοβα ήταν συναρπαστικό για τους θεατές που επέστρεψαν στη Rod Laver Arena. Στο 3ο και τελευταίο σετ η Μπράντι θα φτάσει στο 5-4.

Η Μούτσοβα θα της σβήσει 3 ματς πόιντ, η Μπράντι θα σβήσει μπρέικ πόιντ, θα ακολουθήσει άλλο ένα ματς πόιντ που θα σβηστεί και με το 5ο η Αμερικανίδα θα πάρει τη νίκη.

Με την Ναόμι Οσάκα η Τζένιφερ Μπράντι έχει δώσει 3 αγώνες και η Ιαπωνέζα είναι στο 2-1, με την Αμερικανίδα να έχει κερδίσει στον 1ο τους αγώνα το 2014.

