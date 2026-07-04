Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρι του Μαρόκου έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 22ο λεπτό του ματς με τον Καναδά, λόγω τραυματισμού. Ο σταρ των Μαροκινών δάκρυσε προτού αποχωρήσει.

Πλήγμα για το Μαρόκο! Ο αρχισκόρερ των Αφρικανών, Ισμαήλ Σαϊμπάρι, που πλέον είναι παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 22ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Καναδά.

Προτού αντικατασταθεί από τον Ραχίμι και περάσει εκτός αγώνα, ξέσπασε σε κλάματα, σε μια άκρως συγκινητική στιγμή.