Australian Open: Με θεατές οι ημιτελικοί και οι τελικοί (pic)

Μετά από την άνοδο των κρουσμάτων covid-19 στη Βιτόρια η κυβέρνηση είχε αποφασίσει σκληρό lockdown έως την Τετάρτη (17/2) και έτσι για 5 ημέρες οι θεατές απουσίαζαν από τους αγώνες του Australian Open.

Το lockdown τελειώνει σε λίγες ώρες και έτσι από την Πέμπτη οι θεατές επιστρέφουν στις εξέδρες. Το Melbourne Parek θα υποδεχτεί 7.477 θεατές για κάθε session δηλαδή το 50% της χωρητικότητας.

Θυμίζουμε την Πέμπτη (18/2) αρχίζουν οι ημιτελικοί σε άνδρες και γυναίκες που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή (19/2) με τον 2ο ημιτελικό στους άνδρες. Το Σάββατο θα έχουμε τον τελικό των γυναικών και την Κυριακή των ανδρών.

Looking forward to welcoming fans back to Melbourne Park tomorrowith attendance capped at 7,477 for each session - approximately 50% capacity.

Masks required where physical distancing isn't possible. pic.twitter.com/7Txk0EiEJR

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021