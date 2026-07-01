Το Μεξικό υποδέχεται τον Ισημερινό στο Αζτέκα (04:00, ΕΡΤ 1) για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. Δείτε τις ενδεκάδες των δύο χωρών.

Ώρα... νοκ άουτ για Μεξικό και Ισημερινό! Οι δύο χώρες κοντράρονται στο Αζτέκα για τους «32» του φετινού Μουντιάλ και οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις έντεκα βασικές επιλογές τους ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Ο Χαβιέ Αγκίρε των γηπεδούχων θα ξεκινήσει για ακόμη ένα παιχνίδι «ενδεκαδάτο» τον Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, αφού ο 28χρονος δεξιός μπακ του Δικεφάλου εξαργυρώνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη διοργάνωση.

Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ θα είναι αναπληρωματικός για τους Μεξικανούς ενόψει του σημερινού ματς.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Μεξικό (Χαβιέρ Αγκίρε): Ράνχελ, Γκαγιάρδο, Βάσκες, Μόντες, Σάντσες, Μόρα, Λίρα, Ρόμο, Κινιόνες, Χιμένες, Αλβαράδο

Ισημερινός (Σεμπαστιάν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Πάτσο, Ορντόνιες, Φράνκο, Ινκαπιέ, Βίτε, Πλάτα, Καϊσέδο, Ανγκούλο, Βαλένσια, Γιεμπόα

🚨 ¡ASÍ SALE MÉXICO PARA ENFRENTAR A ECUADOR! 🚨



Luis Romo y Gilberto Mora titulares. ¿Qué les parece? ⚽️🤔🇲🇽 pic.twitter.com/JGjxndqEvG — AS México (@ASMexico) June 30, 2026