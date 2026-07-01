Μεξικό - Ισημερινός: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
Ώρα... νοκ άουτ για Μεξικό και Ισημερινό! Οι δύο χώρες κοντράρονται στο Αζτέκα για τους «32» του φετινού Μουντιάλ και οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις έντεκα βασικές επιλογές τους ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.
Ο Χαβιέ Αγκίρε των γηπεδούχων θα ξεκινήσει για ακόμη ένα παιχνίδι «ενδεκαδάτο» τον Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, αφού ο 28χρονος δεξιός μπακ του Δικεφάλου εξαργυρώνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη διοργάνωση.
Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ θα είναι αναπληρωματικός για τους Μεξικανούς ενόψει του σημερινού ματς.
Αναλυτικά οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:
Μεξικό (Χαβιέρ Αγκίρε): Ράνχελ, Γκαγιάρδο, Βάσκες, Μόντες, Σάντσες, Μόρα, Λίρα, Ρόμο, Κινιόνες, Χιμένες, Αλβαράδο
Ισημερινός (Σεμπαστιάν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Πάτσο, Ορντόνιες, Φράνκο, Ινκαπιέ, Βίτε, Πλάτα, Καϊσέδο, Ανγκούλο, Βαλένσια, Γιεμπόα
🚨 ¡ASÍ SALE MÉXICO PARA ENFRENTAR A ECUADOR! 🚨— AS México (@ASMexico) June 30, 2026
Luis Romo y Gilberto Mora titulares. ¿Qué les parece? ⚽️🤔🇲🇽 pic.twitter.com/JGjxndqEvG
¡LA ALINEACIÓN PARA HACER HISTORIA EN EL AZTECA! 🇪🇨🔥— DobleCinco (@doble5ec) June 30, 2026
Este es el once elegido por Sebastián Beccacece para afrontar un desafío histórico ante México en el mítico estadio Azteca 🏟️
Con este equipo, la Tricolor buscará una victoria que la mantenga con vida y le permita seguir… pic.twitter.com/jKP0JIok4Z
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