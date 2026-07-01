Η σέντρα στο Μεξικό - Ισημερινός θα καθυστερήσει μια ώρα εξαιτίας της έντονης καταιγίδας στο Αζτέκα.

Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος! Η πρώτη σέντρα στο Μεξικό - Ισημερινός θα καθυστερήσει μια ώρα εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων στην Πόλη του Μεξικού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της FIFA, ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00 (τοπική ώρα, 05:00 Ελλάδας).

Το Λατινοαμερικάνικο ντέρμπι για τους «32» του Μουντιάλ ήταν να αρχίσει στις 04:00.