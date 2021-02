Με την 12η νίκη του σε 12 αγώνες απέναντι στον Μίλος Ράονιτς ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε για 12η φορά στα προημιτελικά του Australian Open .

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αν και είχε ενοχλήσεις στους κοιλιακούς από τον αγώνα με τον Φριτζ επικράτησε με 7-6 (4), 4-6, 6-1, 6-4 του Καναδού στον 4ο γύρο και θα παίξει στον προημιτελικό της Τρίτης με το Νο7 της κατάταξης, τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Αυτή ήταν και η 30η νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς σε Grand Slam. Τις περισσότερες (79) τις έχεις στο Australian Open, ενώ ακολουθούν οι 75 στο US Open, οι 74 στο Roland Garros και οι 72 στο Wimbledon.

Είναι ο 2ος παίκτης στην ιστορία του τένις που φτάνει στις 300 νίκες σε Grand Slam με τον πρώτο να είναι φυσικά ο Ρότζερ Φέντερερ με 362 και ο οποίος είναι και ο μοναδικός με 100+ νίκες σε 2 τουρνουά.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.56. Οι άσοι ήταν 26-10 για τον Ράονιτς όπως και οι winners 50-41. O Καναδός είχε 35 έναντι 25 αβίαστα λάθη ενώ τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/11 (Τζόκοβιτς) και 1/3.

Στο 1ο σετ ο Ράονιτς θα προηγηθεί με 3-2 και θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ για να πάει στο 4-3. Ο Ράονιτς θα σβήσει και 2 μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς για να πάρει προβάδισμα με 5-4 και 6-5.

Ο "Νόλε" με love service game θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί θα επικρατήσει με 7-6 (4) σε 56'.

Ο Μίλος Ράονιτς έχει 9 άσους, 17 winners και 12 αβίαστα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει 3-11-7.

Στο 2ο γκέιμ του 2ου σετ ο Ράονιτς θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 1-1. Είναι η σειρά του Τζόκοβιτς να βγει από την δύσκολη θέση και να σβήσει μπρέικ πόιντ για το 2-1.

Ο Καναδός θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ με διπλό σφάλμα του Σέρβου και με την 2η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ (3-2). Με το σερβίς του θα προηγηθεί με 4-2 και με 5-3. Τελικά ο Ράονιτς θα κλείσει το σετ στο 6-4 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 2-1 στο 3ο σετ. Στο 4ο γκέιμ ο Μίλος Ράονιτς θα σβήσει μπρέικ πόιντ αλλά ο Σέρβος θα έχει άλλη μια ευκαιρία και με το 1ο του μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 3-1.

Με το σερβίς του θα φτάσει στο 4-1 και με νέο μπρέικ θα πάει στο 5-1. Με το 5ο γκέιμ στη σειρά θα τελειώσει σε 29' το σετ και θα μειώσει σε 2-1. Ο Σέρβος έκλεισε το σετ με μόλις 4 αβίαστα.

Στο 4ο σετ και στο 3ο γκέιμ ο Ράονιτς θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 2-1 και εν συνεχεία με 4-3. Ο Σέρβος θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και με την 3η προσπάθεια θα φτάσει σε μπρέικ (5-4).

Απλά με το σερβίς του θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι ο Σέρβος.

Those back to back return winners in the third set.#Djokovic pic.twitter.com/0KPuh1z7eS

— Tennis GIFs (@tennis_gifs) February 14, 2021