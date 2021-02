Όπως όλα δείχνουν ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι καλά και θα παίξει στις 12:00 στον 4ο γύρο του Australian Open με τον Μίλος Ράονιτς.

Ο Σέρβος (Νο1) έκανε κάποιες ασκήσεις το πρωί και δεν είχε ενοχλήσεις στους κοιλιακούς και έτσι αποφάσισε να μεταβεί στη Rod Laver Arena για να αγωνιστεί κανονικά στο Australian Open.

Θυμίζουμε ότι το Σάββατο ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν προπονήθηκε για να προφυλαχτεί.

Reporting for duty

World No.1 @DjokerNole is in the #AusOpen house #AO2021 pic.twitter.com/ZTSSBKAQS3

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021