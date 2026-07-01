Η Γαλλία έκανε το 3-0 εις βάρος της Σουηδίας στο 74ο λεπτό με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπαπέ στο ματς.

Δεύτερο προσωπικό στο ματς, έκτο στο Μουντιάλ 2026 και 18ο συνολικά σε Παγκόσμιο Κύπελλο! Ο Μπαπέ συνέχισε το... σόου, έκανε το 3-0 για τη Γαλλία απέναντι στη Σουηδία στο 74' και έφτασε τον Μέσι στα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση, ενώ μείωσε στο ένα τέρμα την απόσταση από τα γκολ τους συνολικά στον θεσμό.

Ο Ολίσε έδωσε τη δεύτερη προσωπική του ασίστ στο ματς, την πέμπτη στο φετινό Μουντιάλ και ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε το 3-0.