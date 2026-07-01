Η Ολλανδία αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι από το Μαρόκο στους «32» του Μουντιάλ και ο Τζάστιν Κλάιφερτ έχασε πανομοιότυπο πέναλτι, όπως ο πατέρας του ακριβώς 26 χρόνια πριν.

29/06/2000 - 29/06/2026! Τότε ο Πάτρικ Κλάιφερτ, τώρα ο Τζάστιν Κλάιφερτ! Τότε στο Euro, τώρα στο Mundial Ο... υιός του παλαίμαχου τεράστιου Ολλανδού φορ ήταν ένας από τους μοιραίους στη διαδικασία των πέναλτι ανάμεσα σε Ολλανδία και Μαρόκο. Οι Οράνιε αποκλείστηκαν με 3-2 (1-1 κ.δ, παράταση) από τη χώρα της Αφρικής και δε θα συνεχίσουν στους «16».

Ο Τζάστιν Κλάιφερτ έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Μπόνο, αστοχώντας για την πατρίδα του στη «ρώσικη ρουλέτα». Σε μια... καρμική σύμπτωση, ο πάλαι ποτέ κορυφαίος επιθετικός και πατέρας του Τζάστιν, Πάτρικ Κλάιφερτ, αστόχησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο από την άσπρη βούλα, το 2000.

Τότε, οι Οράνιε ηττήθηκαν με 3-1 στα πέναλτι (0-0 κ.δ, παράταση) από την Ιταλία, στον ημιτελικό του Euro, που για την ιστορία το πήρε η Γαλλία.

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