Για 3η συνεχόμενη χρονιά θα παίξει στον 4ο γύρο του Australian Open η Άσλεϊ Μπάρτι .

Η τενίστρια από την Αυστραλία που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης συνεχίζει να κυνηγάει τον τίτλο στη Μελβούρνη και για να φτάσει στον 4ο γύρο απέκλεισε με 6-2, 6-4 την Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς η οποία έβγαλε νοκ άουτ με 6-4, 6-3 την Ανέτ Κονταβέιτ. Στους "16" συνεχίζει και η Ντόνα Βέκιτς η οποία με ανατροπή απέκλεισε με 5-7, 7-6 (2), 6-4 την Κάια Κανέπι.

Εκεί θα συναντήσει την Τζένιφερ Μπράντι. Ακόμη η Ελίζ Μέρτενς απέκλεισε με 6-2, 6-1 την Μπελίντα Μπέντσιτς και θα κοντραριστεί με την Καρολίνα Μούτσοβα.