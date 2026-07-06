Ένα ακόμη υπέροχο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ έφερε το 2-0 για τη Βραζιλία ενάντια στη Νορβηγία.

Το... αναπόφευκτο για τη Βραζιλία σφράγισε ο απίθανος Έρλινγκ Χάαλαντ, που με υπέροχο συρτό σουτ στο 90ό λεπτό, μετά από νέα πάσα του Σιέλντερουπ, έκανε το 2-0 για τη Νορβηγία και ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση πρόκριση για την ομάδα του.