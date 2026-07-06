Βραζιλία - Νορβηγία: Το δεύτερο γκολ του Χάαλαντ
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Ένα ακόμη υπέροχο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ έφερε το 2-0 για τη Βραζιλία ενάντια στη Νορβηγία.
Το... αναπόφευκτο για τη Βραζιλία σφράγισε ο απίθανος Έρλινγκ Χάαλαντ, που με υπέροχο συρτό σουτ στο 90ό λεπτό, μετά από νέα πάσα του Σιέλντερουπ, έκανε το 2-0 για τη Νορβηγία και ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση πρόκριση για την ομάδα του.
@Photo credits: Associated Press
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