Τσιτσιπάς: «Κάθε ημέρα, μια νέα ευκαιρία να πλησιάσω σε τίτλο Grand Slam» (vids)

Για το μεγάλο του όνειρο που είναι η κατάκτηση ενός τίτλου Grand Slam μίλησε πάλι μετά από τον αγώνα του με τον Ίμερ στον 3ο γύρο του Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας στην on court συνέντευξη είπε μεταξύ άλλων: «Κάθε ημέρα είναι μια νέα ευκαιρία να βγω στο κορτ και να δείξω τον καλύτερο μου εαυτό. Κάθε μέρα είναι μια ακόμη ευκαιρία να πλησιάσω κοντά στο όνειρο μου που είναι η κατάκτηση ενός Grand Slam ή ενός άλλου σημαντικού τουρνουά.

Αυτό θα φέρει ικανοποίηση σε εμένα αλλά και στην οικογένεια μου και στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου σ' αυτή τη διαδρομή».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε το παιχνίδι με τον Σουηδό: « Διατήρησα την απλότητα στα πράγματα, δεν τα μπέρδεψα με τακτικές, ήθελα απλά να εκτελέσω το πλάνο. Μπορώ να πω πως ήμουν λίγο στρεσαρισμένος στην αρχή, για διάφορους λόγους , αλλά λίγο μετά συνήθισα στις συνθήκες και κατάφερα να διατηρήσω το επίπεδο μου, ακόμα και να το ανεβάσω, για να πετύχω μερικά breaks. Αυτά μου έδωσαν αυτοπεποίθηση και ένιωσα πως ήμουν στα καλύτερά μου».

Ακόμη για την απουσία των θεατών λόγω του lockdown είπε: «Δεν ξέρω αν το κοινό θα έκανε κάποια διαφορά σήμερα, το παιχνίδι μου πάντως ήταν εκεί και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Έχω συνηθίσει χωρίς κόσμο».

