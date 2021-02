Μετά από την Κένιν, την Αντρεέσκου και την Κβίτοβα η Καρολίνα Πλίσκοβα έγινε η 4η παίκτρια του top-10 που θα φύγει πρόωρα από το Australian Open .

Στον εμφύλιο της Τσεχίας με την Καρολίνα Μούτσοβα (Νο27) η Καρολίνα Πλίσκοβα ηττήθηκε με 7-5, 7-5 και εξασφάλισε μια θέση τους "16" του τουρνουά. Εκεί θα συναντήσει την Μέρτενς ή την Μπέντσιτς.

Η Πλίσκοβα στο 2ο σετ προηγήθηκε με 5-0 αλλά το έχασε με 7-5! Μάλιστα ξέσπασε δις στη ρακέτα της στην διάρκεια του αγώνα για να εκτονώσει τα νεύρα της.

Άνετα η Σβιτολίνα

Χωρίς μεγάλες δυσκολίες η Ελίνα Σβιτολίνα είναι στους "16". Η Ουκρανή (Νο5) απέκλεισε με 6-4, 6-0 την Καζάκα Γιούλα Πουτίντσεβα σε 1.23'.

Η Σβιτολίνα θα παίξει με την Τζέσικα Πέγκουλα η οποία κέρδισε με 6-2, 6-1 την Κριστίνα Μλαντένοβιτς.

