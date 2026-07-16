Με Γεωργιάδου, Γκουντούρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ξιφασκίας στο Χονγκ Κονγκ

Με 12 αθλητές κι αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ξιφασκίας, που αρχίζει στις 22 Ιουλίου στο Χονγκ Κονγκ.

Το Χονγκ Κονγκ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την παγκόσμια ελίτ της ξιφασκίας, καθώς διοργανώνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα από τις 22 έως τις 30 Ιουλίου, στο συγκρότημα AsiaWorld-Expo.

Περισσότεροι από 1.000 αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο αναμένεται να διαγωνιστούν σε 12 ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα στα τρία όπλα της ξιφασκίας. Ξίφος μονομαχίας (épée), Ξίφος Ασκήσεως (foil) και Σπάθη (sabre) σε εννέα ημέρες αγώνων.

Συνολικά 12 Έλληνες αθλητές κι αθλήτριες θα πάρουν μέρος στο κορυφαίο ραντεβού της χρονιάς.

Στη σπάθη, η Δέσποινα Γεωργιάδου και η Άννα Καλλιόπη Κουρούση βρίσκονται ήδη στην Κίνα, ολοκληρώνοντας τις τελευταίες προπονήσεις πριν την έναρξη της διοργάνωσης, ενώ η Δώρα Γκουντούρα επέστρεψε πρόσφατα από το στάδιο προετοιμασίας.

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο AsiaWorld-Expo, ένα από τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα της Ασίας, με άμεση πρόσβαση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Οι ελληνικές συμμετοχές

Ξίφος Μονομαχίας Γυναικών

Θεοδωροπούλου Ανδριάνα

Χατζησαράντου Νικολέττα

Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης

Τζοβάνης Αρτέμης

Σπάθη Γυναικών Ατομικό

Γεωργιάδου Δέσποινα

Γκουντούρα Δώρα

Κουρούση Άννα Καλλιόπη

Ξίφος Ασκήσεως Ανδρών

Ρίζος Γιάννης Ηλίας

Κοντοχριστόπουλος Νικόλαος

Ξίφος Ασκήσεως Γυναικών

Καββαδά Ελεονώρα Μαρία

Κοντοχριστοπούλου Αικατερίνη-Μαρία

Χαλδαίου Μαρία-Ελένη

Σπάθη Γυναικών Ομαδικό

Γεωργιάδου Δέσποινα, Γκουντούρα Δώρα, Κουρούση Άννα Καλλιόπη

Το πρόγραμμα των αγώνων

22 Ιουλίου

Ξίφος Ασκήσεως ανδρών ατομικό, pool έως ταμπλό 64.

Ξίφος Μονομαχίας γυναικών ατομικό, pool έως ταμπλό 64

23 Ιουλίου

Σπάθη γυναικών ατομικό, pool έως ταμπλό 64.

Ξίφος Μονομαχίας ανδρών ατομικό, pool έως ταμπλό 64

24 Ιουλίου 2026

Ξίφος Ασκήσεως γυναικών ατομικό, pool έως ταμπλό 64.

Σπάθη ανδρών ατομικό, pool έως ταμπλό 64

25 Ιουλίου 2026

Ξίφος Ασκήσεως ανδρών ατομικό, ταμπλό 64 έως τελικό.

Ξίφος Μονομαχίας γυναικών ατομικό, ταμπλό 64 έως τελικό.

26 Ιουλίου 2026

Σπάθη γυναικών ατομικό, ταμπλό 64 έως τελικό.

Ξίφος Μονομαχίας ανδρών ατομικό, ταμπλό 64 έως τελικό.

27 Ιουλίου

Ξίφος Ασκήσεως γυναικών ατομικό, ταμπλό 64 έως τελικό.

Σπάθη ανδρών ατομικό, ταμπλό 64 έως τελικό.

28 Ιουλίου

Ξίφος Ασκήσεως ανδρών ομαδικό, νοκ-άουτ και κατατακτήριοι αγώνες.

Ξίφος Μονομαχίας γυναικών ομαδικό, νοκ-άουτ και κατατακτήριοι αγώνες.

29 Ιουλίου

Σπάθη γυναικών ομαδικό, νοκ-άουτ και κατατακτήριοι αγώνες.

Ξίφος Μονομαχίας ανδρών ομαδικό, νοκ-άουτ και κατατακτήριοι αγώνες.

30 Ιουλίου 2026

Ξίφος Ασκήσεως γυναικών ομαδικό, νοκ-άουτ και κατατακτήριοι αγώνες.

Σπάθη ανδρών ομαδικό, νοκ-άουτ και κατατακτήριοι αγώνες.



