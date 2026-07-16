Η νέα Super League αρχίζει με την κλήρωση στην οποία το παρών δίνουν οι Γιάννης Αλαφούζος και Μάριος Ηλιόπουλος, με τους Βαγγέλη Μαρινάκη και Ιβάν Σαββίδη να απουσιάζουν.

Ημέρα κλήρωσης της Super League και ουσιαστικά πρώτη ημέρα του νέου πρωταθλήματος. Στην εκδήλωση αυτή το παρών έδωσαν ο Γιάννης Αλαφούζος και Μάριος Ηλιόπουλος ενώ απόντες ήταν οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Ιβάν Σαββίδης όσον αφορά τις ομάδες του Big-4.

Για τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού ήταν ουσιαστικά η επίσημη πρώτη μετά την εκλογή του στην θέση του προέδρου της Λίγκας.