Κλήρωση Super League: Παρόντες Αλαφούζος, Ηλιόπουλος απόντες Μαρινάκης, Σαββίδης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η νέα Super League αρχίζει με την κλήρωση στην οποία το παρών δίνουν οι Γιάννης Αλαφούζος και Μάριος Ηλιόπουλος, με τους Βαγγέλη Μαρινάκη και Ιβάν Σαββίδη να απουσιάζουν.
Ημέρα κλήρωσης της Super League και ουσιαστικά πρώτη ημέρα του νέου πρωταθλήματος. Στην εκδήλωση αυτή το παρών έδωσαν ο Γιάννης Αλαφούζος και Μάριος Ηλιόπουλος ενώ απόντες ήταν οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Ιβάν Σαββίδης όσον αφορά τις ομάδες του Big-4.
Για τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού ήταν ουσιαστικά η επίσημη πρώτη μετά την εκλογή του στην θέση του προέδρου της Λίγκας.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.