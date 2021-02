Australian Open: Προκρίθηκε με 3-2 επί του Φριτζ ο τραυματίας Τζόκοβιτς (vids)

Μετά από μάχη 3 ωρών και 25' ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στους "16" του Australian Open .

Ο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και 8 φορές νικητής στη Μελβούρνη απέκλεισε με 7-6 (1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ και θα παίξει την Κυριακή με τον Μίλος Ράονιτς για μια θέση στον προημιτελικό.

Ο Σέρβος που προηγήθηκε με 2-0 σετ στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στην δεξιά πλευρά στους κοιλιακούς και ο Φριτζ με μεγάλη προσπάθεια ισοφάρισε σε 2-2. Στο τελευταίο σετ ο "Νόλε" έσφιξε τα δόντια και με μπρέικ στο 6ο γκέιμ έφτασε στο 4-2 για να κλείσει με νέο μπρέικ (6-2) το παιχνίδι.

Άδειασε λόγω lockdown στον αγώνα του Τζόκοβιτς η Rod Laver Arena (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγύρισε σαν μικρό παιδί και έβγαλε μια κραυγή μετά από τον τελευταίο πόντο που ακούστηκε και εκτός Melbourne Park. Είναι η 14η φορά που θα παίξει στον 4ο γύρο.

Στους "16" προκρίθηκε και ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ ο οποίος επικράτησε με 7-5, 7-5, 6-3 του επίσης Καναδού Ντένις Σαποβάλοφ και θα παίξει στον 4ο γύρο με τον Ρώσο Ασλάν Καράτσεφ.

One. Set. Away. @DjokerNole claims the second set against Taylor Fritz, 6-4. #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/tTaHdpXoxk

Sledging season in Melbourne in last day or so. Few fans shouting 'LET'S GO RAFA' at Djokovic.

Novak: pic.twitter.com/HbTTOsp8BL

— Matthew Willis (@MattRacquet) February 12, 2021