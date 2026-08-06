Όπως αναμενόταν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις, από την Γκιόρ. Ο διεθνής Ούγγρος χαφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μίλαν Βιτάλις! Ο διεθνής Ούγγρος χαφ έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (4/8), την Τετάρτη (5/8) πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία κι ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του και πλέον έχουμε την ανακοίνωση.

Oι Πρωταθλητές Ελλάδας αγόρασαν από την Γκιόρ έναν από τους πιο κομβικούς της παίκτες στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη χώρα τους και τον «έδεσαν» για την επόμενη τετραετία, ήτοι έως το 2030.

Ο μέχρι πρότινος αρχηγός των Πρωταθλητών Ουγγαρίας είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις σε προκριματικά Champions και Conference League, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τον Δικέφαλο.

Ο Βιτάλις αποτελεί την πέμπτη μεταγραφική προσθήκη της Ένωσης μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ, ενώ όπως προανήγγειλε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη του στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας, θα γίνουν ακόμα... 2+1 κινήσεις.

Θυμίζουμε πως ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του μετά την επιστροφή της αποστολής από το Άπελντορν και στην επιστροφή της ομάδας στα Σπάτα σήμερα το απόγευμα θα υπάρχει νέο πρόσωπο, καθώς θα είναι η πρώτη του Βιτάλις με τους νέους του συμπαίκτες.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μιλάν Βιτάλις (Milán Vitális) με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Győri ETO. Ο Ούγγρος διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μιλάν Βιτάλις γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2002 στην πόλη Nyíregyháza. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Győri ETO στα 17 του χρόνια και αγωνίστηκε με τα χρώματά της μέχρι το 2023, οπότε και εντάχθηκε στη Dunajská Streda της Σλοβακίας, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι το τέλος του 2024.

Στις αρχές του 2025 επέστρεψε στην Győri ETO και σε αυτόν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της παρουσίας του στην ουγγρική ομάδα αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή (46 συμμετοχές, 12 γκολ, 6 ασίστ) κατακτώντας ως αρχηγός το πρωτάθλημα Ουγγαρίας 2025-26. Παράλληλα ψηφίστηκε MVP της σεζόν στο ουγγρικό πρωτάθλημα.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Ουγγαρίας και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 8 αγώνες.

Μιλάν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!