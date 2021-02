Συνέβη και αυτό στη Μελβούρνη και στο Australian Open.

Οι θεατές αδειάζουν την Rod Laver Arena στην οποία παίζει το Νο1 του κόσμου και 8 φορές νικητής στη Μελβούρνη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Το παιχνίδι του 3ου γύρου ανάμεσα στον "Νόλε" και στον Τέιλορ Φριτζ ξεπέρασε κάθε προσδοκία όσο αφορά την ώρα και ενώ ήταν στα μέσα του 4ου σετ δόθηκε διακοπή για να αδειάσουν οι εξέδρες.

Ο λόγος είναι ότι τα μεσάνυχτα (15:00, ώρα Ελλάδος) στη Μελβούρνη θα ξεκινήσει "σκληρό" lockdown και ήταν ήδη 23:50! Έτσι αναγκαστικά όλοι θα έπρεπε να φύγουν για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Θυμίζουμε ότι έως τις 17/2 δεν θα υπάρχουν θεατές στο Australian Open.

2020: never again will we see such surreal scenes in sports.

2021: hold my beer.pic.twitter.com/AaBgsVw51h

— Ricky Dimon (@Dimonator) February 12, 2021