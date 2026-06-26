Μουντιάλ 2026: Στους «32» Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία
Ο έκτος όμιλος έριξε αυλαία και τρεις χώρες προχωράνε στα νοκ άουτ! Η Ολλανδία επιβλήθηκε 3-1 της Τυνησίας και τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου. Ιαπωνία και Σουηδία μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1) και πέρασαν αμφότερες. Οι Ιάπωνες ως δεύτεροι και οι Σουηδοί ως τρίτοι. Η Τυνησία δεν έθελξε, γνώρισε τρεις ήττες και πάει... σπίτι.
Οι Οράνιε θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο, η Ιαπωνία τη Βραζιλία και οι Σουηδοί θα περιμένουν την έκβαση των υπόλοιπων ομίλων για να μάθουν τον αντίπαλό τους.
Υπενθυμίζουμε πως μέχρι στιγμής, Βοσνία, Εκουαδόρ και Σουηδία είναι οι τρεις από τις οκτώ καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, καθώς αποκόμισαν τέσσερις βαθμούς και μένει να οριστικοποιηθούν οι υπόλοιπες πέντε χώρες.
Μουντιάλ 2026 - 6ος Όμιλος
Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική
- Τυνησία - Ολλανδία 1-3
- Ιαπωνία - Σουηδία 1-1
Βαθμολογία
1. Ολλανδία 7
2. Ιαπωνία 5
3. Σουηδία 4
4. Τυνησία 0
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