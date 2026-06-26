Ιαπωνία - Σουηδία: Τα highlights από την ισοπαλία (vid)

Νίκος Κικίδης
Ιαπωνία - Σουηδία: Τα highlights από την ισοπαλία (vid)
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Ιαπωνία και Σουηδία έμειναν στο 1-1 στη μεταξύ τους κόντρα στο Τέξας και πέρασαν αμφότερες στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τον βαθμό της ισοπαλίας μοιράστηκαν Ιαπωνία και Σουηδία, με το τελικό 1-1 να στέλνει αμφότερες στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Σαμουράι προηγήθηκαν στο σκορ με υπέροχο συνδυασμό και φανταστικό τελείωμα του Μαέντα στις αρχές του β΄μέρους, όμως οι Σκανδιναβοί απάντησαν άμεσα κι έφτασαν στην ισοφάριση με σουτάρα του Ελάνγκα.

Στις καθυστερήσεις του οι Σουηδοί του Πότερ είχαν την ευκαιρία να κάνουν και την ανατροπή, όμως ο Σουζούκι με απανωτές αποκρούσεις κράτησε την ισορροπία. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα στο βίντεο που ακολουθεί.

@Photo credits: Associated Press

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