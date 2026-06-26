Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-1 της Ολλανδίας κόντρα στην Τυνησία.

Η Ολλανδία ήταν το απόλυτο φαβορί κόντρα στην Τυνησία και το επιβεβαίωσε στο χορτάρι, νικώντας 3-1 στο Κάνσας και κλείνοντας ραντεβού με το Μαρόκο στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.