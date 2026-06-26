Τυνησία - Ολλανδία 1-3: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-1 της Ολλανδίας κόντρα στην Τυνησία.
Η Ολλανδία ήταν το απόλυτο φαβορί κόντρα στην Τυνησία και το επιβεβαίωσε στο χορτάρι, νικώντας 3-1 στο Κάνσας και κλείνοντας ραντεβού με το Μαρόκο στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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