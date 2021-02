Με σπουδαία εμφάνιση στην πρεμιέρα η Σιμόνα Χάλεπ εξασφάλισε το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του Australian Open.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-2, 6-1 σε 59' της Λιζέτ Καμπρέρα και θα παίξει στον 2ο γύρο με μια άλλη Αυστραλή, την Άιλα Τομλιάνοβιτς.

Από την άλλη, η Έλενα Ριμπάκινα απέκλεισε με 4-6, 6-4, 6-4 την Βέρα Ζβονάρεβα και θα συναντήσει την Γαλλίδα Φιόνα Φέρο.

The No.2 seed @Simona_Halep is into the second round! #AO20201 pic.twitter.com/E6yFNnAY4M

.@Simona_Halep's looking right at home

The World No.2 takes the opening set against Lizette Cabrera, 6-2. #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/UpPMMoSniE

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021