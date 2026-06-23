Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφική κίνηση με τον Γιόελ Ρόκα που ανήκει στην Τζιρόνα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας ακόμα μεταγραφής, καθώς είναι κοντά στο να κλείσει τον Γιοέλ Ρόκα για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής.

Σύμφωνα με ισπανικές πηγές, το deal για τον παίκτη αναμένεται να οριστικοποιηθεί με ένα ποσό που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ρόκα είναι 21 ετών, έχει γεννηθεί στην Ισπανία κι αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό εξτρέμ. Μπορεί, ωστόσο να παίξει και στη δεξιά πτέρυγα, αλλα και ως επιθετικό χαφ. Ο ίδιος ανήκει στην Τζιρόνα, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν ανοιχτά κι άλλα μέτωπα στα μεταγραφικά τους, καθώς έχουν ήδη έτοιμη και την προσθήκη του Ντουάρτε, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί στα ερυθρόλευκα.

Την ίδια στιγμή, εξελίξεις υπάρχουν και όσον αφορά τους δανεικούς της ομάδας. Ο Στρέφετσα, ο οποίος δεν έχει κλείσει σε κάποιον άλλον σύλλογο, ενημέρωσε τους ιθύνοντες του Ολυμπιακού ότι το Σάββατο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί άμεσα στην καλοκαιρινή προετοιμασία.

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