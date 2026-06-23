Υπόκλιση Τζένινγκς σε Αντετοκούνμπο: «Ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των Μπακς»

Ο Μπράντον Τζένινγκς, αγαπημένο παιδί για τους φίλους των Μπακς, υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αποτελεί ένα από τα αγαπημένα παιδιά της κερκίδας στους Μπακς και στην ιστορία έχει μείνει η περίφημη φράση του «Bucks in Six» που συντροφεύει τα ελάφια για πολλά χρόνια.

Ο Μπράντον Τζένινγκς (στους Μπακς από το 2009 μέχρι το 2013) δεν σταματά να δείχνει την αγάπη του για το Μιλγουόκι και αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα όσα πρόσφερε στην ομάδα, σχολιάζοντας την αποχώρηση του με προορισμό τους Χιτ.

«Χαρούμενος για τον Γιάννη. Χαρούμενος για τους Μπακς. Η πορεία ήταν Απίστευτα Εντυπωσιακή!!!! Όλοι κέρδισαν σε αυτή την κατάσταση. Οι Μπακς και η πόλη του Μιλγουόκι πήραν αυτό που ήθελαν και ο Γιάννης είναι ο μεγλαύτερος παίκτης στην ιστορία των Μπακς. Bucks in Six»