Έστω και ζόρικα ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι στον 2ο γύρο του Australian Open.

O Γερμανός τενίστας είχε δύσκολο έργο απέναντι στον Αμερικανό Μάρκος Χιρόν από τον οποίο έχασε το 1ο σετ ενώ στο 2ο βρέθηκε πίσω με μπρέικ. Τότε δεν άντεξε και για μια ακόμη φορά τα έβαλε με την ρακέτα του.

Τελικά επικράτησε με 6-7 (8), 7-6 (5), 6-3, 6-2 και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον νικητή του αγώνα Ντάνιελ-Κρέσι.

Zverev's racquet has copped all of his anger in that one.

WATCH: @Channel9

STREAM: https://t.co/ykPpc0BDnN#9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/QoyHjqiCrf

— Wide World of Sports (@wwos) February 8, 2021