Αγγελετάκης-Δακτυλίδης: «Η Μύκονος θα εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια το νησί μας στην Ευρώπη»

Οι επικεφαλής της ΚΑΕ Μυκόνου, Αλέκος Αγγελετάκης και Νίκος Δακτυλίδης στάθηκαν στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της ομάδας στους ομίλους του FIBA Europe Cup 2026-27.

Οι επικεφαλης της ΚΑΕ Μύκονος, Αλέκος Αγγελετάκης και Νίκος Δακτυλίδης, μίλησαν στο mykonosbc.gr για την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της ομάδας στους ομίλους του FIBA Europe Cup 2026-27 και για όλη την πορεία, η οποία έφερε στο νησί αυτή την πολύ ξεχωριστή στιγμή.

Aναλυτικα

Η κοινή δήλωση των κ.κ. Αγγελετάκη και Δακτυλίδη:

«Η συμμετοχή της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup 2026-27 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην πορεία της ομάδας και μια ξεχωριστή στιγμή για ολόκληρη τη Μύκονο.

Μέσα σε λίγα χρόνια, με σκληρή δουλειά, υπομονή, σχέδιο και πίστη σε ένα ξεκάθαρο όραμα, η Μύκονος διένυσε μια εντυπωσιακή διαδρομή, φτάνοντας από τις εθνικές κατηγορίες στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Η παρθενική παρουσία στη Stoiximan GBL, η πρόκριση στα playoffs και στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς αυτής της πορείας. Πλέον, η πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή αποτελεί ακόμη ένα σπουδαίο βήμα προόδου και εξέλιξης.

Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν και συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτό το εγχείρημα. Ανήκει στους φιλάθλους μας, στους συνεργάτες μας, στους αθλητές, στους προπονητές, σε όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πάνω απ’ όλα ανήκει στη Μύκονο και στους Μυκονιάτες.

Το να εκπροσωπεί η ομάδα μας το νησί και την Ελλάδα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Θα αγωνιστούμε με τις ίδιες αρχές που μας έφεραν μέχρι εδώ: με ταπεινότητα, συνέπεια, φιλοδοξία και απόλυτο σεβασμό στην ιστορία που χτίζουμε όλοι μαζί, βήμα – βήμα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι στέκονται δίπλα μας σε αυτή τη διαδρομή. Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των φιλάθλων, των χορηγών και όλων των ανθρώπων της ομάδας αποτελεί το μεγαλύτερο στήριγμά μας και το κίνητρο για να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή δεν είναι ο προορισμός μας. Είναι η επιβράβευση όσων έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα η αφετηρία για νέες προκλήσεις και ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες.

Η Μύκονος θα εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια το νησί μας στην Ευρώπη. Γιατί κάθε φορά που η ομάδα θα μπαίνει στο γήπεδο, μαζί της θα ταξιδεύει το όνομα της Μυκόνου, οι άνθρωποί της και η ιστορία ενός τόπου που αποδεικνύει ότι με όραμα, ενότητα και σκληρή δουλειά μπορεί να φτάσει ψηλά.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Με την ίδια πίστη, το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα.

Για τη Μύκονο».