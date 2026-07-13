Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας απάντησε στις ρατσιστικές δηλώσεις του πρώην Ισπανού πρωθυπουργού, Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος χαρακτήρισε τη Γαλλία μια εξαιρετική ομάδα, χωρίς Γάλλους.

Σάλος έχει προκληθεί τα τελευταία 24ώρα με τις ρατσιστικές δηλώσεις του πρώην Ισπανού πρωθυπουργού, Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, τη Γαλλία ως μία εξαιρετικά δυνατή ομάδα, που όμως της λείπουν οι... Γάλλοι.

Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις του ενόψει του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη Φούρια Ρόχα και τους «μπλε», ο πρώην επικεφαλής του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος και άλλοτε πρωθυπουργός της Ιβηρικής χώρας προχώρησε σε ένα ρατσιστικό παραλήρημα κατά της Γαλλίας, με τα σχόλια του να προκαλούν θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Τόσο ο εν ενεργεία πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, όσο και ο νυν υπουργός εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, έσπευσαν να καταδικάσουν τα λόγια του Ραχόι ως επικίνδυνα, τονίζοντας ταυτόχρονα τη μακρόχρονη φιλία και την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο χώρων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επιθετικός της Θέλτα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Ο 33χρόνος στράικερ που είναι πάντα ευαισθητοποιημένος πάνω στα κοινωνικά θέματα και δεν φοβάται να εκφραστεί, δήλωσε πως στεναχωρήθηκε από τις δηλώσεις αυτές, τις οποίες χαρακτήρισε αναχρονιστικές, ενώ παράλληλα σημείωσε πως ο πλούτος μίας χώρας έγκειται στην πολυπολιτισμικότητα του.

«Για να είμαι ειλικρινής, μου προκάλεσε έκπληξη. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι, σε αυτό το στάδιο, εξακολουθούμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια ζητήματα. Μπορώ να κατανοήσω ότι δεν το είπε με κακή πρόθεση. Αντιλαμβάνομαι την πολυπολιτισμικότητα της Γαλλίας ως πλούτο».

«Και ότι ο καθένας μας προέρχεται από κάπου και είναι ο εαυτός του με τον δικό του τρόπο πιστεύω πως αυτός είναι ο πλούτος που διαθέτουμε. Με στενοχωρούν κάπως αυτά τα πράγματα, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι ίσως δεν υπήρχε κακή πρόθεση· ωστόσο, θεωρώ ότι οφείλουμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Η δική μας εθνική ομάδα χαρακτηρίζεται από αυτή την πολυπολιτισμικότητα. Και πιστεύω ότι η κοινωνία μας... δηλαδή, ο πλούτος της χώρας μας έγκειται ακριβώς σε αυτό».