Ο Γιανίκ Σίνερ δεν είναι ακόμα έτοιμος να γυρίσει στη δράση και απέσυρε την συμμετοχή του από το ATP500 του Πεκίνου, που θα αγωνιζόταν σε μία εβδομάδα.

Είχε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Γιανίκ Σίνερ στα court, όμως, ύστερα από ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα πάρει μέρος στο ATP500 του Πεκίνου την επόμενη εβδομάδα, όπως είχε προγραμματίσει.

Ο ίδιος υποστηρίζει, στην ανακοίνωσή του, ότι δεν έχει επανέλθει πλήρως από τον τραυματισμό που υπέστη πριν δύο μήνες στο γόνατό του και θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμα για να επιστρέψει στη δράση.

Ο Ιταλός, Νο.1 στο κόσμο, κατέκτησε το φετινό Wimbledon και έκανε πολύ καλό πρώτο μισό στη σεζόν. Ωστόσο ο τραυματισμός του, του στέρησε τη συμμετοχή του σε όλες τις διοργανώσεις τους τελευταίους δύο μήνες, δίνοντας τη δυνατότητα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να τον πλησιάσει στη βαθμολογία της παγκόσμιας κατάταξης. Συνεπώς, μένει να δούμε αν ο Γερμανός, Νο.2 στο world ranking, θα τον περάσει στη κατάταξη με τις εμφανίσεις του στις εναπομείναντες μεγάλες διοργανώσεις.Τα masters σε Σαγκάη και Παρίσι και το ΑTP Finals στο Τορίνο της Ιταλίας.