Με το βλέμμα στα ημιτελικά!

Η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται στη «μάχη» των προημιτελικών του Singapore Open με ξεκάθαρο στόχο την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Τάλια Γκίμπσον και είναι το φαβορί για να πάρει τη νίκη. Έως τώρα μάλιστα έχει δείξει ένα άκρως σοβαρό πρόσωπο καθώς δεν έχει χάσει ούτε σετ.

Αρχικά επικράτησε της Λίντα Φρουβίρτοβα με 6-4, 61 ενώ στον προηγούμενο γύρο έκαμψε την αντίσταση της Νάο Χαμπίνο με 7-5, 6-1. Κοινός παρονομαστής και των δύο αγώνων είναι το ξεκίνημα της Σάκκαρη που δεν ήταν όπως θα το ήθελε.

Στη συνέχεια όμως ανέβασε την απόδοσή της και πήρε το επιθυμητό για την ίδια αποτέλεσμα. Ανάλογη εικόνα θέλει να δείξει και τώρα και η νίκη της προσφέρεται σε απόδοση 1.50 στη Novibet.

Η Σάκκαρη είναι Νο7 στο ταμπλό και Νο33 στον κόσμο, διανύει μία καλή περίοδο και θέλει να βρεθεί ακόμα ψηλότερα. Αυτή θα είναι πρώτη φορά που θα έρθει αντιμέτωπη με την Γκίμπσον, η οποία δίνει τον πιο δύσκολο αγώνα της έως τώρα. Έχει ήδη αποκλείσει τις Φερό και Μορβάγιοβα και ειδικά τη δεύτερη με δυσκολία (7-6, 7-6).

Για τη Σάκκαρη είναι μία μεγάλη ευκαιρία να μπορέσει να φτάσει έως το τέλοςτης διαδρομής και να διεκδικήσει έναν τίτλο. Θα στηριχθεί για άλλον έναν αγώνα στη δύναμη και το σερβίς της, ενώ σαφώς διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία από την αντίπαλό της. Το να σημειώσει Over 5.5 άσους είναι σε απόδοση 1.75.

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά όποια κερδίσει από το ζευγάρι Ουάνγκ – Προζόροβα, με την πρώτη να είναι το φαβορί της αναμέτρησης αλλά να βρίσκεται χαμηλότερα στην κατάταξη απ’ ότι η Σάκκαρη.

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