Ώρα για την Σάκκαρη στο WTA 500!

Νέος σταθμός στο τουρ του WTA 500 για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία ρίχνεται στη μάχη του τουρνουά της Σιγκαπούρης με πρώτη αντίπαλο την 21χρονη Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα (15:00).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που παρέμεινε σταθερή στο Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης, θέλει να αφήσει πίσω της το US Open όπου η παρουσία της έφτασε ως τον δεύτερο γύρο.

Στο Grand Slam των ΗΠΑ αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της Μοντγκόμερι, γνώρισε τον αποκλεισμό στον δεύτερο γύρο από τη Σταροντούμπτσεβα.

Σειρά έχει το τουρνουά της Σιγκαπούρης στο πλαίσιο του WTA 500, όπου στο απλό θέλει να έχει εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία σε σχέση με το διπλό, όπου με παρτενέρ την Ντόνα Βέκιτς— γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από το ισχυρό δίδυμο των Κάρτο / Πέρεζ (Νο3 του ταμπλό).

Πλέον, το ενδιαφέρον της Σάκκαρη εστιάζεται 100% στο μονό. Απέναντί της βρίσκεται η 21χρονη Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα (Νο177), με την Ελληνίδα τενίστρια να έχει την ευκαιρία για νικηφόρο ποδαρικό.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συναντιούνται στο κορτ, με τη Μαρία να έχει πανηγυρίσει στην προηγούμενη αναμέτρησή τους, καθώς το 2023 στο WTA 1000 του Πεκίνου είχε επικρατήσει άνετα με 2-0 σετ. Στο 1.70 να επαναλάβει τη νίκη με 2-0 σετ και στη Σιγκαπούρη.

Για τη Σάκκαρη είναι σημαντικό να αποτυπώσει το πάνω χέρι και την εμπειρία της σε σχέση με την Φρουχβίρτοβα με τα δυνατά χτυπήματα στο σέρβις, για να φτάσει στη νίκη. Το ενισχυμένο combo της επικράτησης 2-0 σετ με Over 3.5 άσους φτάνει στο 2.75.

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