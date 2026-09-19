Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία τρεις γερμανικές ομάδες έχουν στις λίστες τους και παρακολουθούν τον μέσο του Δικέφαλου, χωρίς να έχουν κάνει ακόμη κίνηση.

Λίγες ημέρες μετά το τέλος των μεταγραφών και έχουν ξεκινήσει ήδη σενάρια που εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Το πρώτο από αυτά αφορά τον Χρήστο Ζαφείρη που σύμφωνα με έναν Τούρκο δημοσιογράφο παρακολουθείται, όχι από μια αλλά από τρεις γερμανικές ομάδες.

«Η Λειψία, η Χόφενχαϊμ και η Στουτγκάρδη παρακολουθούν τον 23χρονο μέσο του ΠΑΟΚ, Χρήστο Ζαφείρη. Oι γερμανικοί σύλλογοι απλά κάνουν σκάουτινγκ, δεν υπάρχει κάποια πρόταση ακόμα. Ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή τον χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά το ποστάρισμα του Εκρέμ Κονούρ