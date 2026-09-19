ΠΑΟΚ: Υπό γερμανική παρακολούθηση ο Χρήστος Ζαφείρης
Λίγες ημέρες μετά το τέλος των μεταγραφών και έχουν ξεκινήσει ήδη σενάρια που εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ ενόψει της χειμερινής περιόδου.
Το πρώτο από αυτά αφορά τον Χρήστο Ζαφείρη που σύμφωνα με έναν Τούρκο δημοσιογράφο παρακολουθείται, όχι από μια αλλά από τρεις γερμανικές ομάδες.
«Η Λειψία, η Χόφενχαϊμ και η Στουτγκάρδη παρακολουθούν τον 23χρονο μέσο του ΠΑΟΚ, Χρήστο Ζαφείρη. Oι γερμανικοί σύλλογοι απλά κάνουν σκάουτινγκ, δεν υπάρχει κάποια πρόταση ακόμα. Ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή τον χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά το ποστάρισμα του Εκρέμ Κονούρ
🚨 #PAOK RB Leipzig, Hoffenheim & Stuttgart monitoring PAOK’s 23‑year‑old midfielder Christos Zafeiris.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 19, 2026
📌 Interest → German clubs only scouting, no bids yet.
🗣 → Not willing to sell in winter. https://t.co/4EV6gagoby pic.twitter.com/ruPans9eeK
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