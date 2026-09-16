Νόβακ Τζόκοβιτς: Εποστροφή στο Πεκίνο 11 χρόνια μετά
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε επίσημα ότι θα επιστρέψει στη Κίνα και το τουρνουά του Πεκίνου. Ο παγκόσμιος σταρ του τένις θα επιστρέψει στο ATP 500 του Πεκίνου, που θα διεξαχθεί από 28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου, μετά από 11 χρόνια.
Ο σπουδαίος σέρβος τενίστας, αγωνίστηκε τελευταία φορά στο Πεκίνο το 2015. Ο Τζόκοβιτς δεν έχει χάσει ποτέ στη διοργάνωση και μετράει 29 νίκες και έχει κατακτήσει έξι τίτλους σε ισάριθμες συμμετοχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι το πρώτο ATP 500 που θα πάρει μέρος το 2026, αφού λόγω ηλικίας, έχει περιορίσει τις εμφανίσεις του στην συγκεκριμένη κατηγορία.
Ο 39χρονος θρύλος του αθλήματος, φαίνεται πως θα αγωνιστεί σε μία σειρά τουρνουά στην Ασία, αφού το τουρνουά του Πεκίνου, θα διαδεχθεί το ATP 1000 της Σαγκάης, 7-18 Οκτωβρίου.
Novak Djokovic confirms that he will be back playing at the Beijing Masters and can't wait to play in from of his fans.— Pavvy G (@pavyg) September 16, 2026
I think it's a great idea, Djokovic would have had a few weeks to try and get on top of his illness in the US and test out the body. 🙏 pic.twitter.com/w0WD7kxFkQ
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